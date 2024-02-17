Члены Конгресса посетят Венгрию для обсуждения заявки Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация представителей Конгресса США 18 февраля прибудет в Венгрию для обсуждения перспектив ратификации заявки Швеции в НАТО.

Как перелдает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Reuters сообщило посольство США.

По информации дипломатов, речь пойдет о "стратегических вопросах, касающихся НАТО и Венгрии".

Ранее, отмечает Reuters, американский посол в Будапеште Дэвид Прессман указал, что перспективы вступления Швеции в НАТО напрямую влияют на национальную безопасность США и всего Североатлантического альянса.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты приостановили работу над ним из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

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