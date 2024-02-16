Гутерриш о тупике международных отношений

Ситуация в секторе Газа свидетельствует о том, что международные отношения зашли в тупик.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Ситуация в Газе - это ужасающее свидетельство тупика в международных отношениях. Количество смертей и разрушений шокирует. Война распространяется на [Ближневосточный] регион и влияет на мировую торговлю", - сказал он.

Генсек всемирной организации убежден, что нападению боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года нет оправдания, но его нет и коллективному наказанию мирного палестинского населения.

"Полномасштабное наступление на город [Рафах на юге сектора Газа] обернется катастрофой для 1,5 млн палестинских граждан, которые уже находятся на грани выживания. Я неоднократно призывал к немедленному и безусловному освобождению всех заложников и гуманитарному прекращению огня. Это единственный способ значительно увеличить объемы поставляемой в Газу помощи", - предупредил Гутерриш.

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