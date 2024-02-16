Евросоюз анонсировал запуск собственной военной миссии в Красном море

Евросоюз запустит 19 февраля операцию Aspides ("Щиты") в Красном море на один год. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества 19 февраля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запуск будет в понедельник на один год. Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год", - сказал он.

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