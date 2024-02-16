Израиль не намерен депортировать палестинцев из Газы

Израиль не вынашивает планов депортировать палестинцев из сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД страны Исраэль Кац на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас (Израиля - прим. ТАСС) нет намерений депортировать палестинцев из сектора Газа", - сказал он.

"Мировое сообщество должно оказать давление на Иран и [шиитское движение] "Хезболлах", чтобы они ушли из Южного Ливана и выполнили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - добавил Кац.

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