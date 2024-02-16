https://news.day.az/world/1638060.html Израиль не намерен депортировать палестинцев из Газы
Израиль не намерен депортировать палестинцев из Газы
Израиль не вынашивает планов депортировать палестинцев из сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД страны Исраэль Кац на Мюнхенской конференции по безопасности.
"У нас (Израиля - прим. ТАСС) нет намерений депортировать палестинцев из сектора Газа", - сказал он.
"Мировое сообщество должно оказать давление на Иран и [шиитское движение] "Хезболлах", чтобы они ушли из Южного Ливана и выполнили резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - добавил Кац.
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