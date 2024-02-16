Трамп пообещал, что при нем США будут уважать и бояться

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах он сможет сделать так, чтобы другие страны вновь начали уважать и бояться США.

"Всего за три с половиной года президентства продажного Джо Байдена мир столкнулся с нищетой, разрушениями и смертью. Америку больше не уважают, потому что у нас некомпетентный президент. Он слаб и не понимает, что думают в мире. Лишь я смогу привнести в мир, процветание и стабильность, как я уже сделал это в свой первый [президентский] срок. Америку снова будут уважать и бояться (в случае необходимости)", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.