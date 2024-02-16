150 тыс. человек во Франции не смогут пользоваться поездами

Забастовка французских железнодорожников затронет в предстоящие выходные 150 тыс. пассажиров, которые не смогут отправиться в запланированные поездки на поезде.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава подразделения пассажирских перевозок Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) Кристоф Фанише.

"150 тыс. путешественников не смогут отправиться в отпуск, мне очень жаль", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Фанише отметил, что для руководства компании эта забастовка "непонятна", и с сожалением отметил, что компания не сможет в полней мере выполнить обязательства перед пассажирами. В то же время, по его словам, 85% пассажиров смогут использовать свои билеты, а трафик полностью нормализуется в понедельник.

Сотрудники железнодорожной компании объявили о намерении провести забастовку 17 и 18 февраля на значительной части территории Франции в выходные, выпадающие на школьные каникулы. Контролеры требуют повысить им заработную плату и улучшить условия для завершающих карьеру.

По данным SNCF, забастовка затронет преимущественно скоростные поезда TGV: в эти выходные на территории страны будут курсировать лишь половина составов. При этом руководство компании распорядилось обеспечить функционирование в первую очередь маршрутов в направлении горнолыжных курортов.

Предыдущая масштабная забастовка работников железнодорожного транспорта Франции состоялась в конце 2022 года. Она привела к отмене большого числа поездов, которая коснулась около 200 тыс. пассажиров.

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