США вернули хуситов в список глобальных террористов

Решение Минфина США о возвращении группировки "Ансар Аллах" (хуситов) в Особый список глобальных террористов (SSTL) вступило в силу

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Отмечается, что решение последовало после продолжающихся атак на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.

Таким образом, Вашингтон вновь ввел санкции против этой группировки.

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