https://news.day.az/world/1638071.html США вернули хуситов в список глобальных террористов
США вернули хуситов в список глобальных террористов
Решение Минфина США о возвращении группировки "Ансар Аллах" (хуситов) в Особый список глобальных террористов (SSTL) вступило в силу
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Отмечается, что решение последовало после продолжающихся атак на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе.
Таким образом, Вашингтон вновь ввел санкции против этой группировки.
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