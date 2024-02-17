Трампа признали виновным

Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу, связанному с мошенничеством при оценке активов Trump Organization, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, Трамп обязан выплатить около $355 млн в качестве компенсации.

Кроме того, Трампу будет запрещено выступать в качестве сотрудника или директора любой корпорации в Нью-Йорке сроком на три года.

Сообщается, что бывший президент США, скорее всего, обжалует это решение.

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