https://news.day.az/world/1638072.html Трампа признали виновным
Трампа признали виновным
Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу, связанному с мошенничеством при оценке активов Trump Organization, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, Трамп обязан выплатить около $355 млн в качестве компенсации.
Кроме того, Трампу будет запрещено выступать в качестве сотрудника или директора любой корпорации в Нью-Йорке сроком на три года.
Сообщается, что бывший президент США, скорее всего, обжалует это решение.
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