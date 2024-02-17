В ХАМАС сообщили об очень больших потерях
Потери среди заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, стали значительными.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.
"Потери среди пленных [заложников] стали очень большими", - указал Абу Убайда. Его слова привел телеканал Al Jazeera.
Согласно его заявлению, сторонники ХАМАС пытались защитить заложников и "заботиться о них в течение нескольких месяцев, чтобы достичь интересов палестинского народа и освобождения заключенных [палестинцев]". По его словам, сторонники ХАМАС все еще стремятся к этому. Абу Убайда добавил, что движение "десятки раз предупреждало об опасностях, которым подвергаются пленные, удерживаемые сопротивлением", но израильские власти, по его словам, "игнорировали эти предупреждения". "Время для пленных истекает очень быстро", - сказал представитель радикальной группировки.
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