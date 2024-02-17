В Армении задержан еще один чиновник

Задержан профессор кафедры судебно-медицинской экспертизы Ереванского медицинского университета, директор Научно-практического центра судебной экспертизы Мгер Бишарян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, следователи Антикоррупционного комитета Армении несколько часов находились в здании Центра, после чего увезли М.Бишаряна. Другие детали не сообщаются.