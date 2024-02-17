https://news.day.az/world/1638074.html В Армении задержан еще один чиновник
В Армении задержан еще один чиновник
Задержан профессор кафедры судебно-медицинской экспертизы Ереванского медицинского университета, директор Научно-практического центра судебной экспертизы Мгер Бишарян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, следователи Антикоррупционного комитета Армении несколько часов находились в здании Центра, после чего увезли М.Бишаряна. Другие детали не сообщаются.
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