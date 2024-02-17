В Брюсселе в трех зданиях госучреждений обнаружили письма с токсичным порошком

Письма с порошком, содержащим токсичное вещество, были обнаружены в здании трех государственных учреждений в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила прокуратура города.

"Письма, содержащие белый порошок, были найдены вчера (15 февраля - прим. ТАСС) в трех разных местах. Речь идет о следующих местах: здание Службы государственной безопасности на бульваре Короля Альберта II, офис министра юстиции на бульваре Ботанического сада, здание суда на площади Пуларта", - говорится в заявлении прокуратуры.

Отмечается, что все, кто контактировал с порошком, были изолированы и обследованы. Пострадавших нет. Предварительные результаты исследования показали, что порошок содержит токсичное вещество бруцин.

При попадании в организм бруцин возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги мускулатуры, которые усиливаются под воздействием звука и света.

Прокуратура проводит расследование инцидента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!