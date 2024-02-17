США ввели ограничения против более чем 100 чиновников из этой страны
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против более чем 100 муниципальных чиновников из Никарагуа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.
Как утверждают американские власти, лица, подпавшие под рестрикции, "причастны к нападкам правительства [президента Никарагуа] Даниэля Ортеги и [вице-президента Росарио] Мурильо", которое якобы проводит репрессивную кампанию в отношении гражданского общества.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что США продолжат сотрудничать с международным сообществом, чтобы "добиться привлечения к ответственности тех, кто угрожает демократии в Никарагуа".
Госдепартамент, как правило, не публикует списки лиц, подпавших под такого рода ограничения.
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