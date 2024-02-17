Индия резко увеличит число запусков ракет

Индия запланировала резко увеличить число запусков ракет космического назначения. В ближайшие 15 месяцев страна рассчитывает провести до 30 стартов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссылкой на соответствующий правительственный документ пишет SpaceNews.

Семь пусков связаны с летными испытаниями перспективного индийского пилотируемого космического корабля Gaganyaan, еще девять других также пройдут в интересах Индийской организации космических исследований.

Оставшиеся 14 стартов законтрактованы индийским коммерческим пусковым оператором New Space India Limited (NSIL). Из них семь пусков планируется осуществить при помощи четырех ракет семейства Polar Satellite Launch Vehicles (PSLV), одного носителя Launch Vehicle Mark-3 (LVM-3), обычно используемого для выведения спутников на геостационарную орбиту, и двух ракет Small Satellite Launch Vehicle (SSLV). Остальные семь пусков будут испытательными.

Издание отмечает, что следование столь напряженному графику потребует от индийской стороны значительных усилий.

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