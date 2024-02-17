США хотят поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов

Соединенные Штаты планируют поставить израильским властям различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы администрации США Джо Байдена к установлению перемирия в палестино-израильском конфликте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские власти намерены предоставить Израилю примерно 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

Сделка на поставку вооружений, указывает издание, пока находится на рассмотрении у американской администрации. В случае ее утверждения, соглашение должно получить одобрение в Конгрессе США.

Как отмечает газета, рассмотрение поставок подобных вооружений происходит на фоне подготовки Израилем военной операции в Рафахе, где ищут убежища более 1 млн палестинцев. Этот населенный пункт является центром распределения гуманитарной помощи в анклаве. При этом в последнее время американская администрация все настойчивее призывает Израиль к минимизации жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

По данным издания, с начала обострения палестино-израильского конфликта США поставили Израилю примерно 21 тыс. бомб, из которых израильские военные израсходовали примерно половину.

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