Ван И на встрече с Блинкеном потребовал отмены американских санкций

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене потребовал от американских властей отменить односторонние санкции против КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Ван И потребовал от Соединенных Штатов отменить противозаконные односторонние санкции в отношении предприятий и частных лиц Китая, не наносить ущерб законным правам и интересам КНР в области развития", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД.

В нем уточняется, что Ван И указал США на необходимость выстраивания отношений на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и "беспроигрышного сотрудничества". Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны "активно искать правильный путь, который позволит двум великим державам уживаться друг с другом".

Согласно данным, опубликованным газетой Global Times, американские санкции распространяются более чем на 1,3 тыс. субъектов и физических лиц КНР. Список рестрикций Вашингтона постоянно расширяется, к тому же США ввели повышенные пошлины на ряд китайских товаров, ограничения на экспорт новейших технологий в КНР, как и на инвестиционное взаимодействие с Пекином.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!