Глава МИД КНР предложил Великобритании укреплять стратегические связи

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном в Мюнхене указал Великобритании на необходимость укрепления двусторонних стратегических контактов на фоне глобальных потрясений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МИД КНР.

"Международная ситуация переживает потрясения: менталитет холодной войны, разгул протекционизма, медленное восстановление экономики и глобальные вызовы следуют один за другим, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. Китай и Великобритания - постоянные члены Совета Безопасности ООН и должны укреплять стратегическое взаимодействие, играть должную роль в повышении безопасности и поддержании мира".

Китайский дипломат указал на важность совместных усилий для поиска дополнительных точек соприкосновения интересов Пекина и Лондона. Он предложил своевременно преодолевать разногласия и устранять противоречия между двумя государствами, содействовать "возвращению китайско-британских отношений на правильный путь здорового и стабильного развития".

"Это соответствует основополагающим долгосрочным интересам наших стран, ожиданиям международного сообщества в целом", - подытожил Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что мирное развитие Китая будет способствовать поддержанию стабильности на международной арене. Он напомнил, что китайские власти заинтересованы в продвижении многостороннего сотрудничества и поддерживают мировой порядок, который опирается на международное право, учитывает положения Устава ООН.

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