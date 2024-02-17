Крупный пожар в России

В Ижевске (Российская Федерация) на предприятии произошел пожар, площадь которого составила 3 500 кв. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в информации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

"Пожар в здании в Удмуртии", - отмечалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, возгорание произошло на предприятии по производству моющих и дезинфицирующих средств на улице Орджоникидзе, 2. Изначально площадь пожара составляла 2 800 кв. м, но позже она увеличилась до 3 500 кв. м. В ликвидации огня принимали участие более 100 специалистов и 33 единицы техники. Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели замеры предельно допустимых концентраций (ПДК) химических элементов в районе жилых домов по улицам Орджоникидзе и Ключевой Поселок. Превышение ПДК не зафиксировано.

Позже в Telegram-канале МЧС России сообщили о локализации пожара. По данным ведомства, пострадавших нет.

"В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций", - сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

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