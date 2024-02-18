Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что жители США не понимают, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Общество до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного государственно-промышленного комплекса. Я и мои компании подверглись постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (соцсеть X. - "Газета.Ru") была отменена", - написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал заявление другого бизнесмена Дэвида Сакса, который писал о своей радости от жизни в США, поскольку у него "есть свобода слова и свобода от политических преследований".

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