Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, заявила, что следующим американским лидером станет либо она, либо вице-президент Камала Харрис, поскольку с этой ролью в силу возраста не справятся ни действующий президент США Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужен тот, кто будет упорно работать на протяжении восьми лет, не ради себя, а ради людей Америки. <...> Партия, которая избавится от своего восьмидесятилетнего кандидата, станет партией, которая победит. У США будет президент-женщина. Это буду либо я, либо Камала Харрис", - сказала Хейли в интервью телеканалу CNN.

По ее мнению, и у Байдена, и у Трампа наблюдается "снижение умственных способностей". "Я пытаюсь одолеть обоих этих мужчин, потому что нам необходим лидер, представляющий новое поколение", - отметила Хейли.

Она добавила, что не собирается выходить из предвыборной гонки, потому что не хочет, чтобы ее или чьи-либо еще дети жили так, как живут американцы сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Никки Хейли - его основной конкурент.

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