Пожар на складе в Алматы

Пожар вспыхнул на большом складе в казахстанском городе Алматы.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. На место прибыли более 100 пожарных и около 30 единиц техники.

Территория пожара может охватывать около трех тысяч квадратных метров.

Как отметили в ДЧС, в связи с пожаром в городе создан оперативный штаб.

По информации, тушение пожара затруднено нахождением на месте пожара взрывоопасных предметов (газовые баллоны).

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