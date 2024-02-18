Принц Гарри готов вернуться в королевскую семью

Герцог Сассекский, младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри выразил готовность временно исполнять королевские обязанности, чтобы поддержать своего отца, который проходит курс лечения от рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Times.

По информации издания, принц Гарри поделился своими намерениями, когда приехал навестить Карла III.

"Принц Гарри стремится вернуться в королевскую семью, чтобы уладить разлад с королем", - говорится в материале.

Королю Карлу III наследует его старший сын Уильям, брат Гарри. Следующими в очереди на престол идут дети Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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