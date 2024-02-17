Хуситы нанесли удар по британскому танкеру в Красном море

Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет", - сказал Яхья.

За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй - ряд объектов в районе Тухаят.

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