https://news.day.az/world/1638128.html Хуситы нанесли удар по британскому танкеру в Красном море
Хуситы нанесли удар по британскому танкеру в Красном море
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по британскому танкеру Pollux в Красном море, заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Как передает Day.Az, его слова приводит ТАСС.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет", - сказал Яхья.
За несколько дней до этого войска США и Британии нанесли два новых удара по объектам хуситов в Йемене. Целью первой атаки был порт Рас-Иса, а второй - ряд объектов в районе Тухаят.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре