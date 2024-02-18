https://news.day.az/world/1638140.html Байден рассказал, какой шаг республиканцев войдет в историю
Байден рассказал, какой шаг республиканцев войдет в историю
Президент США Джо Байден заявил, что неспособность ряда членов Республиканской партии США поддержать выделение помощи Украине войдет в историю.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта. Это вписано на страницы истории", - подчеркнул Байден.
Он напомнил, что у США "мало времени" на то, чтобы одобрить законопроект о выделении многомиллиардной помощи Киеву.
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