Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, в том числе из-за ее антироссийской позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом диписточники сообщили газете Welt am Sonntag.

По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года предложил президенту Джо Байдену кандидатуру фон дер Ляйен, после чего американский лидер обратился к Шольцу. Последний отклонил эту идею. "Шольц был категорически против того, чтобы фон дер Ляйен стала главой НАТО", - отметил один из источников. С точки зрения канцлера, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к Москве, что может стать в долгосрочной перспективе негативным моментом.

Как пишет Welt am Sonntag, фаворитом на пост генсека альянса является и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Источники отметили также, что "его поддержка растет". "Решение будет принято по возможности еще до выборов в Европарламент в июне", - заявил изданию высокопоставленный дипломат НАТО.

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