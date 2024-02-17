Счетная палата ФРГ раскритиковала планы по закупке новых БТР для Бундесвера

Федеральная счетная палата ФРГ подвергла критике проект Минобороны страны по закупке новых бронетранспортеров (БТР) для Бундесвера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на доклад финансовых контролеров.

По данным издания, в нем специалисты предостерегают бюджетный комитет Бундестага от одобрения планов военного ведомства. Они предполагают замену легкого гусеничного бронетранспортера Wiesel на боевую колесную машину типа Boxer. Всего Минобороны намеревается приобрести 123 БТР. Изначальная стоимость проекта оценивалась в €2 млрд, которые планировалось выделить из спецфонда для Бундесвера. Однако, по оценке счетной палаты, этих средств будет недостаточно, для реализации плана потребуется минимум €2,69 млрд.

Контролеры подвергли критике не только удорожание, но и сложность осуществления планов министерства. Ведомство хочет закупить новые боевые системы через Австралию, где, как ожидается, и будет изготовлена большая часть машин, хотя производителями Boxer являются германские концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Дело в том, что еще в 2017 году Минобороны решило организовать закупки вместе с австралийским правительством. Последнее предоставило заказ на производство 211 БТР для австралийской армии, а их конфигурация соответствовала потребностям Сухопутных войск ФРГ, поэтому в Германии решили не развивать модель для Бундесвера, а просто приобрести машины, спроектированные для Австралии. Однако то, что сначала казалось эффективным, спустя некоторое время может иметь обратный эффект, пишет издание. Счетная палата отметила "логистическую зависимость оборонной промышленности" и возможные проблемы с использованием будущих БТР.

Как пишет Der Spiegel, Минобороны намеревалось вынести проект на обсуждение бюджетного комитета 21 февраля, однако сейчас, по всей видимости, отказалось от этого - в повестке дня такого пункта нет. ФРГ обещала предоставить в распоряжение НАТО до 2025 года полностью укомплектованную дивизию сухопутных войск, задержки в процессе закупки БТР могут создать существенные проблемы на пути реализации этих планов, отметили в министерстве.

Счетная палата уже не раз обвиняла оборонное ведомство в расточительстве, в последний раз она раскритиковала проект по приобретению 203 тыс. противошумных наушников для военнослужащих на сумму примерно €2,8 млрд.

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