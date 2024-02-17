ЦАХАЛ ударил по складу армии Сирии

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по складу сирийских военных в ответ на запуски снарядов в сторону израильской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в ответ на запуски [снарядов] из Сирии в сторону юга Голанских высот, которые не перелетели на территорию Израиля, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по району, откуда велся огонь, а истребители нанесли удар по складу оружия сирийской армии", - говорится в сообщении.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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