Столтенберг об угрозе странам-членам НАТО

НАТО, как и прежде, не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам", - заявил он, выступая в рамках дискуссии о том, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине.

"Отсутствие угрозы" Столтенберг объяснил военной мощью НАТО.

"Мир становится опаснее, но и НАТО становится сильнее. Цель НАТО не допустить войн, чтобы в России не оставалось пространства для ошибок в расчетах", - сказал Столтенберг.

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