https://news.day.az/world/1638194.html Турецкая армия нейтрализовала более ста террористов
Турецкая армия нейтрализовала более ста террористов
В Турции в рамках антитеррористической операции Bozdoğan-2, проводимой в 16 провинциях страны, задержаны 120 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.
Он отметил, что задержанные подозреваются в связях с террористическими группировками в Сирии, пропаганде терроризма и призыве к организации незаконных уличных акций.
В ходе операции силовиками были изъяты оружие и материалы на цифровых носителях.
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