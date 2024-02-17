Турецкая армия нейтрализовала более ста террористов

В Турции в рамках антитеррористической операции Bozdoğan-2, проводимой в 16 провинциях страны, задержаны 120 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая.

Он отметил, что задержанные подозреваются в связях с террористическими группировками в Сирии, пропаганде терроризма и призыве к организации незаконных уличных акций.

В ходе операции силовиками были изъяты оружие и материалы на цифровых носителях.

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