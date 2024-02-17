В ЕС создадут должность еврокомиссара по обороне

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюхенской конференции по безопасности заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии, я конечно создам пост еврокомиссара по обороне. Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим", - заявила она.

Следующий состав Еврокомиссии приступит к своей работе с ноября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!