https://news.day.az/world/1638204.html В ЕС создадут должность еврокомиссара по обороне
В ЕС создадут должность еврокомиссара по обороне
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюхенской конференции по безопасности заявила, что в ЕК следующего состава должен впервые появиться пост еврокомиссара по обороне. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.
"Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии, я конечно создам пост еврокомиссара по обороне. Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим", - заявила она.
Следующий состав Еврокомиссии приступит к своей работе с ноября 2024 года.
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