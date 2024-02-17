Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО", - сказал Орбан.

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