Страны G7 осудили нападения хуситов на торговые суда в Красном море

Страны Группы семи (G7) осудили нападения, совершенные йеменскими мятежниками-хуситами на торговые суда, следующие транзитом через Красное море. Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Члены G7 вновь решительно осудили нападения, совершенные хуситами на торговые суда, следующие транзитом через Красное море и Аденский залив, и охраняющие их военные корабли", - отмечается в тексте. "Они подчеркнули, что эти нападения нарушают международное право, ставят под угрозу жизни невинных людей и угрожают правам и свободам судоходства", - подчеркивается в документе.

Главы МИД "подтвердили поддержку стран, которые осуществляют право защищать свои суда от нападений в соответствии с международным правом". Министры приветствовали предстоящее начало операции Евросоюза Aspides по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море и продолжение возглавляемой США операции "Страж процветания" наряду с поддержкой Великобритании по защите этих важнейших морских путей. "Безопасность на море, права и свободы судоходства имеют решающее значение для обеспечения свободного перемещения товаров первой необходимости в пункты назначения и населению по всему миру", - резюмируется в заявлении.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало 19 февраля миссии Aspides для защиты торговых судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года мятежники атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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