Страны G7 предупредили об опасности военной эскалации на юге Ливана

Министры иностранных дел стран - членов Группы семи (G7) обеспокоены ситуацией на ливано-израильской границе и риском дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и шиитской милицией "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств "семерки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны G7 предупреждают об опасности военной эскалации на юге Ливана и интенсивно работают вместе с ближневосточными партнерами над предотвращением расширения конфликта, - отмечается в документе. - Они призывают все стороны проявлять сдержанность и добиваться стабилизации обстановки в регионе".

Главы МИД подчеркнули "важную стабилизирующую роль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которые во взаимодействии с ливанской армией пытаются восстановить спокойствие на границе".

Ситуация в пограничных районах обострилась после начала израильской военной операции в секторе Газа. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" с 8 октября 2023 года стали обстреливать северные районы Израиля "в знак поддержки сил палестинского сопротивления". В ответ израильские ВВС и артиллерия наносят удары по форпостам шиитских бойцов в Южном Ливане.

Официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти в заявлении от 15 февраля предостерег стороны "от нападений на гражданское население, что является нарушением международного права и представляет собой военные преступления". По его словам, "миротворцы, несмотря на трудности, продолжают прилагать усилия с целью снижения военной напряженности в регионе".

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