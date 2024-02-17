https://news.day.az/world/1638259.html Премьер Катара заявил о сложностях на переговорах между Израилем и ХАМАС
Премьер Катара заявил о сложностях на переговорах между Израилем и ХАМАС
Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал не слишком обнадеживающей ситуацию на переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В гуманитарной части переговоров по урегулированию ситуации в Газе сохраняются некоторые разногласия, и время работает не на нас <...>. В последние несколько дней ситуация на переговорах не слишком обнадеживающая", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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