Британия может вернуть призыв в армию
Британия может изменить подход к решению о воинском призыве на случай мировой войны. Об этом сообщил глава минобороны страны Грант Шаппс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы не собираемся создавать в Великобритании призывную армию. Если бы, не дай Бог, мы бы были втянуты в мировую войну, нам, возможно, пришлось бы пересмотреть это решение", - сказал Шаппс.
До этого британский генерал в отставке, бывший заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Ричард Шеррифф призвал "задуматься о немыслимом" и рассмотреть вариант введения воинской повинности на фоне конфликта на Украине и низкой численности британской армии.
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