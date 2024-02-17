Нетаньяху назвал сроки прекращения операции в Газе

Израиль продолжит военные действия в секторе Газа до достижения всех обозначенных целей войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль продолжит сражаться в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны. Наше военное давление работает, мы достигли таких районов [в секторе Газа], какие невозможно было представить. Израиль будет сражаться до полной победы, это включает и действия в Рафахе (город на юге сектора Газа - прим.) после эвакуации мирного населения. Те, кто отговаривают нас от проведения операции в Рафахе, склоняют нас к тому, чтобы проиграть войну", - сказал глава правительства.

"Любое соглашение [об урегулировании конфликта] с палестинцами возможно только через прямые переговоры между сторонами без предварительных условий", - сказал он.

"Израиль под моим руководством продолжит решительно выступать против одностороннего признания палестинского государства, - отметил глава правительства. - После страшной резни 7 октября не может быть большей награды за терроризм, чем это (одностороннее признание палестинского государства - прим.), и оно предотвратит любое мирное урегулирование в будущем".

"Мы не поддадимся никакому давлению. Мы не сдадимся, потому что мы - нация героев", - подчеркнул Нетаньяху.

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