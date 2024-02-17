Главы МИД G7 обязались ужесточать санкции против России

Главы МИД стран Группы семи (G7) обязались ужесточать санкции в отношении России, а также активизировать усилия по борьбе с их обходом. Об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав внешнеполитических ведомств Группы семи на полях Мюнхенской конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они [главы МИД] выразили намерение продолжать координировать с партнерами оказание Украине военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и помощи в развитии, а также усилить санкции против России и тех, кто материально поддерживает ее войну", - говорится в документе. "Они также выразили намерение активизировать усилия по борьбе с уклонением или обходом санкций и мер экспортного контроля", - отмечается в заявлении.

Страны "семерки" также призвали другие государства "предпринять активные шаги для предотвращения приобретения военного оборудования и товаров двойного назначения российским оборонным сектором" через их юрисдикции.

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