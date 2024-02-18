ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 6 террористов РПК в районе Гара на севере Ирака, передает Day.Az.

"Террористам некуда бежать, им нигде не безопасно. Шесть террористов РПК, обнаруженных в районе Гара на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции" , - говорится в сообщении.

ВС Турции продолжат проводить операции, не сбавляя темпа, отметили в ведомстве.

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