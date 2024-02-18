Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден после оставления украинскими войсками Авдеевки призвал конгрессменов незамедлительно рассмотреть и принять законопроект о дополнительной военной помощи Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс срочно принял законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В беседе с журналистами президентского пула Байден выразил уверенность, что его администрации удастся получить от Конгресса одобрение дополнительного финансирования Киева.

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