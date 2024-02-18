Трамп считает, что США разваливаются

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты распадаются, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посмотрите, наша страна разваливается. Мы как третий мир, им следует обратить внимание на наши аэропорты. Посмотрите на наши аэропорты. Я имею в виду, насколько плохи", - сказал он 17 февраля, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики администрации нынешнего лидера Джо Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

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