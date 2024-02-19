Трамп обвинил Байдена в упадке США

Соединенные Штаты сбились с пути, утратили свою силу и уверенность из-за политики администрации президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Теперь мы нация, которая переживает упадок. Это очень грустно. Мы - нация в упадке. Мы терпим неудачу как нация. Мы - нация, потерявшая уверенность, силу воли и могущество. Мы - нация, которая сбилась с пути", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты катятся в ад из-за политики Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.

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