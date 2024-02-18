Пекин подверг критике антикитайскую позицию Оттавы

Оттава должна прекратить распространять ложную информацию о якобы имеющемся вмешательстве Китая во внутренние дела Канады. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с канадской коллегой Мелани Жоли на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Надеемся, что Канада сформирует правильное восприятие Китая, посмотрит на двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, будет иметь положительные ожидания в отношении практического сотрудничества и прекратит распространять ложную информацию о так называемом китайском вмешательстве во внутренние дела Канады", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Он также выразил надежду, что Оттава прекратит ограничивать экономические, торговые, научные и технологические обмены с КНР под предлогом национальной безопасности.

Ван И отметил, что экономики Китая и Канады во многом дополняют друг друга, между двумя странами нет фундаментального конфликта интересов.

"Китай и Канада имеют разные [политические] системы, историю и культуру. Мы должны уважать друг друга, учиться друг у друга, расширять консенсус, восстанавливать доверие и добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Ван И.

В течение 2023 года в Канаде муссировалась тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, газета The Globe and Mail со ссылкой на секретные данные Канадской службы безопасности и разведки сообщала, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года.

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