Трамп обвинил Байдена в коррумпированности

Нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты.

Как сообщает Day.Az, так считает бывший президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, фашисты, контролирующие Байдена, представляют собой угрозу демократии.

Экс-президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира из-за ситуации на южной границе, а также большого числа нелегальных мигрантов.

Трамп утверждает, что Байден является коррумпированным человеком, а также ужасным президентом.

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