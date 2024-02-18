https://news.day.az/world/1638281.html Трамп обвинил Байдена в коррумпированности
Трамп обвинил Байдена в коррумпированности
Нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты.
Как сообщает Day.Az, так считает бывший президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, фашисты, контролирующие Байдена, представляют собой угрозу демократии.
Экс-президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты превратились в страну третьего мира из-за ситуации на южной границе, а также большого числа нелегальных мигрантов.
Трамп утверждает, что Байден является коррумпированным человеком, а также ужасным президентом.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре