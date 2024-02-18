Аккаунт Судебной системы Исламской Республики Иран в X удален

Аккаунт Судебной системы Исламской Республики Иран в X под названием Mizan Online был удален без предупреждения.

Как передает Day.Az об этом сообщает Telegram-канал Azad İran, администрация социальной сети удалила страницу из-за новостей о казни.

Напомним, что платформа социальных сетей X, ранее известная как Twitter, удалила синие и золотые галочки с проверенных аккаунтов иранских СМИ, связанных с правительством Ирана, таких как Press TV, Аль-Алам, Hispan TV, Tasnim, IRNA, Mizan.

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