В Гааге вспыхнули беспорядки

Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, 17 февраля, полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NL Times.

В публикации отмечается, что беспорядки произошли после потасовки между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий.

Участники беспорядков кидали в представителей правоохранительных органов камни, велосипеды и дорожные знаки.

Издание подчеркивает, что в рамках произошедшего были подожжены два полицейских автомобиля, окна павильона разбили.

Участников разгоняли с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа.

По данным издания, пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.

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