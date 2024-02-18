В Гааге вспыхнули беспорядки - ВИДЕО
Беспорядки с участием двух групп граждан Эритреи произошли в Гааге в субботу, 17 февраля, полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NL Times.
В публикации отмечается, что беспорядки произошли после потасовки между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий.
Участники беспорядков кидали в представителей правоохранительных органов камни, велосипеды и дорожные знаки.
Издание подчеркивает, что в рамках произошедшего были подожжены два полицейских автомобиля, окна павильона разбили.
Участников разгоняли с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа.
По данным издания, пока неизвестно, что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие.
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