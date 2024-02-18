Израиль не откажется от операции в Рафахе

Израиль не откажется от проведения наземной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на DW, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху заявил, что те, кто хотят помешать проведению операции в Рафахе, в конечном итоге призывают Израиль проиграть войну. Премьер-министр подчеркнул, что военная операция в Рафахе начнется после эвакуации мирных жителей в безопасное место.

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