https://news.day.az/world/1638304.html Германия намерена тратить еще больше на оборону
Германия намерена тратить еще больше на оборону
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин намерен компенсировать "годы пренебрежения" в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП. Как передает Day.Az, его слова приводит Bloomberg.
Писториус подчеркнул, что конкретные цифры финансовых вложений в оборонную промышленность будут зависеть от конкретной ситуации в экономике ФРГ.
Он также выразил надежду, что примеру Берлина последуют другие страны НАТО, чтобы достичь выполнения плана по расходу на оборону в 2% от ВВП.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре