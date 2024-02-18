Германия намерена тратить еще больше на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин намерен компенсировать "годы пренебрежения" в сфере обороны, в связи с чем военные расходы страны могут возрасти и дойти до 3,5% ВВП. Как передает Day.Az, его слова приводит Bloomberg.

Писториус подчеркнул, что конкретные цифры финансовых вложений в оборонную промышленность будут зависеть от конкретной ситуации в экономике ФРГ.

Он также выразил надежду, что примеру Берлина последуют другие страны НАТО, чтобы достичь выполнения плана по расходу на оборону в 2% от ВВП.

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