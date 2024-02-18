Турецкая армия обезвредила террористов РКК

Турецкая армия обезвредила еще двух террористов РКК в зоне операци "Пендже-Килит" на севере Ирака.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Турции, общее число террористов, обезвреженных в зоне операции после того, как там погиб вчера турецкий военнослужащий Салих Ай, достигло восьми.

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