Меган Маркл вышла на публику в украшениях за невероятную сумму

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике в украшениях почти за $190 тысяч. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Меган Маркл была замечена на горнолыжном курорте Уистлер-Блэккомб в Канаде, где они с принцем Гарри снимают рекламу международных соревнований военнослужащих, получивших ранения и инвалидность на поле боя. Герцогиня Сассекская вышла на публику в черной куртке Hermès, облегающих джинсах La Linne и коричневых ботинках Kamik Sienna. Она дополнила образ солнцезащитными очками Blenders Grove, кашемировой шапкой Aritzia Babaton и кольцами Birks. По информации Daily Mail, украшения Меган Маркл вместе с обручальным кольцом стоят почти $190 тысяч.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак. Отмечается, что в связи с болезнью монарх временно отложит свои публичные обязанности. Тем не менее король продолжит просматривать официальные документы и заниматься государственными делами. 6 февраля принц Гарри прилетел к отцу, но уделил ему только 30 минут. На днях герцог Сассекский впервые высказался о встрече с Карлом III.

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