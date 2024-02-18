https://news.day.az/world/1638363.html Встреча глав МИД Турции и Греции в Мюнхене
Встреча глав МИД Турции и Греции в Мюнхене
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
На встрече обсуждались двусторонние и региональные отношения, политический диалог, шаги, которые необходимо предпринять в рамках мер доверия, в том числе подготовка визита премьер-министра Греции в Турцию.
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