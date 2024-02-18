США нанесли удары по хуситам

Соединенные Штаты нанесли пять ударов по противокорабельным крылатым ракетам, надводному и подводному дронам в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В период с 15:00 до 20:00 17 февраля СЕНТКОМ успешно нанесло пять ударов в целях самообороны по трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам, одному беспилотному подводному кораблю и одному беспилотному надводному кораблю", - говорится в заявлении командования в X (ранее Twitter).

Как отмечается в документе, это "первое наблюдаемое применение хуситами подводного дрона" с 23 октября.

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